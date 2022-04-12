المخطط الخفي - سعود سالم

2022/04/12 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم العودة المحزنة للقفص الزجاجي١٣٨ - المهندس الخفيما يسمى بـ "الحياة اليومية" أو الإهتمامات بالتفاهات اليومية، تعتبر لدى الكثير من المفكرين والفلاسفة، من السموم القاتلة التي تساهم في إفقار الإنسان وتجريده من مهمة التفكير العقلي وإثراء الحياة بالـ "معنى " وتدفع به نحو إجترار الحياة وتكرارها كما تفعل الدواب.



تشرق الشمس من الشرق، وتنتهي في نهاية اليوم في الغرب، والإنسان العامل ......





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