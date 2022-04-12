2022/04/12 | 01:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XCjC-mts4Oo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الشريفي: الدور العشائري في الأنبار رديف لقوات الأمن ضد الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الشريفي: الدور العشائري في الأنبار رديف لقوات الأمن ضد الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).