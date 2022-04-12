"صراحة" بايدن في حديثه مع رئيس وزراء الهند لم تغير موقفه من شراء النفط الروسي

2022/04/12 | 01:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجهة نظره الصريحة بشأن موقف الهند المحايد في الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع افتراضي استمر ساعة مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

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