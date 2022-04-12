2022/04/12 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار النمسوي كارل نهامر خلال مؤتمر صحافي في مقر سفارة بلاده في موسكو اثر محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 11 نيسان/ابريل 2022 © ا ف ب ناتاليا كوليسنيكوفا موسكو (أ ف ب) – قال المستشار النمسوي كارل نهامر، أول زعيم أوروبي يستقبله فلاديمير بوتين منذ بدء التدخّل في أوكرانيا، الإثنين إنه “متشائم” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار النمسوي يخرج من اجتماعه الى بوتين متشائماً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار النمسوي يخرج من اجتماعه الى بوتين متشائماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).