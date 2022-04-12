الدرك الفرنسي في أوكرانيا للتحقيق بـ

2022/04/12 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عناصر من الدرك الفرنسي إلى لفيف في غرب أوكرانيا لمساعدة نظرائهم الأوكرانيين في "التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبت حول كييف"، بحسب ما أعلن السفير الفرنسي لدى أوكرانيا، إيتيان دو بونسان، الاثنين.

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