عن التطورات والتصعيد في فلسطين (1) - نهاد ابو غوش

2022/04/12 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشالتصعيد الأخير كان متوقعا من قبل جهات وأطراف عديدة، حذرت في تصريحاتها العلنية من أن يشهد شهر رمضان موجة من التصعيد والمواجهات والعنف والعنف المضاد: أبرز هذه التحذيرات جاءت من الأطراف الدولية التالية - الولايات المتحدة عبر رسائل ومطالب واضحة، ومعلنة في وسائل الإعلام، نقلها كل من وزير الخارجية انطوني بلينكين والمبعوث الدائم هادي عمرو للمسؤولين الإسرائيليين وتركزت على ضرورة ل ......





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