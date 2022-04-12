2022/04/12 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

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