بعد شنغهاي.. الإصابات بكورونا تغلق مركز تصنيع السيارات في الصين

2022/04/12 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق مركز التصنيع في مدينة قوانغتشو الصينية، نفسه أمام معظم الوافدين، الاثنين في الوقت الذي تكافح فيه الصين طفرة كبيرة في COVID-19 في مدنها الشرقية الكبيرة، فيما تتزايد المخاوف من إعلان الحظر الشامل في المدينة على غرار شنغهاي.

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