فيلادلفيا تعيد فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

2022/04/12 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت فيلادلفيا أول مدينة أميركية كبرى تعيد فرض وضع الكمامات في الأماكن المغلقة يوم الاثنين بعد أن أبلغت عن زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا، حيث قالت أكبر مسؤولة صحية في المدينة إنها تريد مواجهة موجة جديدة محتملة مدفوعة بمتغير فرعي من Omicron.

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