2022/04/12 | 04:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، انه غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى اطالة امد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس، فيما شدد على انه لم يسع للانفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين.وذكر بيان للاطار ورد لوكالة ايرث نيوز ان “الاطار التنسيقي اجتمع مساء الاثنين وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية […]

ظهرت المقالة رداً على مهلة الصدر..



الإطار التنسيقي: لم نسعَ للانفراد بالسلطة وإقصاء الآخرين أولاً على ايرث نيوز.

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