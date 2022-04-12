واشنطن تدعو هونغ كونغ إلى إطلاق سراح صحفي معتقل

2022/04/12 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، حكومة هونغ كونغ إلى إطلاق سراح صحفي صيني بارز معتقل وسجناء قالت إنهم "معتقلون بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية".

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