2022/04/12 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DwU2ct9alLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف ينعكس ارتفاع مؤشر الفقر في العراق على حقوق الفرد الأساسية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف ينعكس ارتفاع مؤشر الفقر في العراق على حقوق الفرد الأساسية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).