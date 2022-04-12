بريطانيا تتحقق من صحة تعرض ماريوبول لهجوم كيميائي روسي

2022/04/12 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أن بلادها تتحقق من صحة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

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