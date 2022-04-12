اطروحة فرونسواز ميشو - جدو جبريل

2022/04/12 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل محور : الأطروحات - أطروحات خارج المنظومةفرونسواز ميشو- Françoise Micheau - فرنسية متخصصة في تاريخ الإسلام في العصور الوسطى، أستاذة في جامعة باريس الأولى ومديرة UMR Islam Médiéval- "المساحات والشبكات والممارسات الثقافية ".



تركز أبحاثها، بشكل أساسي، على المعرفة والمجتمع في الشرق الأدنى العربي (القرنان الثامن والثالث عشر الميلادي).



في كتابها "بدايات الإسلام، أوتاد لتأريخ جديد" توض ......





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