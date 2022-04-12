لبنان.. قتيل وجرحى بانفجار

2022/04/12 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون لبنانيون لرويترز، الثلاثاء، إن شخصا على الأقل قتل وأصيب سبعة آخرون بجروح في انفجار بـ"مركز للكشافة" تابع لحركة أمل الشيعية قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.

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