مكانة الاسلام لدى المرأة - منال حميد غانم

2022/04/12 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم كنت اعتقد بأن الكوابيس التي تروادني بشأن احتلال داعش لمدينتنا وسيطرته علينا بالكامل, او تولي طالبان الحكم في العراق وبالتالي حجر البنات والتضييق عليهن ومنعهن من العيش بطريقة ادمية, او الاعتداء عليهن واستباحة اجسادهن وجعلها مشاع بين المقاتلين على طريقة داعش, محض كوابيس انا أراها لوحدي لفرط تفكيري بالمستقبل المجهول في العراق لكل المواطنين بشكل عام وللنساء بشكل خاص .



حتى بدأت بعقد جلسات القراءة ......





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