"يوزع معوانت رمضانية؟".. صورة للكاهن المصري القتيل تثير ضجة

2022/04/12 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة مقتل الكاهن المصري أرسانيوس وديد في الإسكندرية مساء الخميس، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهره قبل أيام من مقتله، وهو يساهم في توزيع مساعدات مخصصة لشهر رمضان.

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