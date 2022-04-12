2022/04/12 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقعت وكالة الفضاء الأمريكية اتفاقية مع شركة SpinLaunch الناشئة في كاليفورنيا لاختبار نظام الإطلاق الحركي الغريب، كبديل صديق للبيئة لعمليات الإطلاق القائمة على الوقود.ويعمل نظام الإطلاق هذا، عن طريق ربط صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بذراع دوار عملاق في جهاز طرد مركزي كهربائي محكم الإغلاق وتدويره بسرعة أكبر بعدة أضعاف من سرعة الصوت.[…]

ظهرت المقالة ناسا تختبر تقنية إطلاق جديدة من SpinLaunch لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تختبر تقنية إطلاق جديدة من SpinLaunch لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تختبر تقنية إطلاق جديدة من SpinLaunch لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).