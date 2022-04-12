مادة غذائية حلوة المذاق قد تحسّن الإدراك البصري وتحميه من التلف

2022/04/12 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قد يخشى من لديهم تاريخ عائلي بضعف البصر أو مشاكل صحية في شبكية العين أن يواجهوا هذه المشاكل في مرحلة ما من حياتهم.ومع ذلك، تظهر الأبحاث أنه ليس كل شيء وراثي.ويمكن أن يؤثر النظام الغذائي للفرد أيضا على صحة عينه.وأظهرت العديد من الدراسات أن للشوكولاتة الداكنة فوائد صحية للعين، بينها […]

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