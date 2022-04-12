إدانة نائب بريطاني بالاعتداء على طفل

2022/04/12 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدين نائب بحزب المحافظين البريطاني بالاعتداء الجنسي على طفل عام 2008، ومن المرجح أن تؤدي هذه الإدانة إلى إجراء انتخابات خاصة.ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن دائرة الادعاء الملكية قولها إن هيئة محلفين أدانت النائب عمران أحمد خان (48 عاما)، الذي يمثل مدينة وايكفيلد شمال إنجلترا منذ عام 2019، بالاعتداء الجنسي على الطفل […]

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