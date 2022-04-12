2022/04/12 | 08:36 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: اب يضرب ابنه على راسه ويرديه قتيلاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/12 | 08:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية: اب يضرب ابنه على راسه ويرديه قتيلاً) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية: اب يضرب ابنه على راسه ويرديه قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).