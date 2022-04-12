وكالة: 4 سفن صينية دخلت منطقة قبالة جزر سينكاكو المتنازع عليها

2022/04/12 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “كيودو” بدخول 4 سفن دورية للشرطة البحرية الصينية، اليوم الثلاثاء، منطقة قبالة جزر سينكاكو المتنازع عليها ببحر الصين الشرقي والتي تعتبرها اليابان من مياهها الإقليمية.وكتبت الوكالة أن إحدى السفن مزودة بمعدات مشابهة للمدفع الآلي، مشيرة إلى أن السفن الصينية غادرت المنطقة بالقرب من الجزر المتنازع عليها بعد ساعتين.وذكرت أن […]

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