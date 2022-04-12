2022/04/12 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء، شمول المتقاعد المستفيد بسلفة 25 مليون.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “ايرث نيوز ” انه “تقرر شمول كل من لديه هوية تقاعدية بضوابط منح السلف التي تبدأ من 5 مليون وحتى 25 مليون شرط ان تكون رواتبهم موطنة لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية .واشار […]

ظهرت المقالة الرافدين يقرر شمول المتقاعد المستفيد بالسلف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يقرر شمول المتقاعد المستفيد بالسلف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يقرر شمول المتقاعد المستفيد بالسلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).