دعوة أممية للتحقيق بأعمال اغتصاب وعنف جنسي خلال الغزو الروسي

2022/04/12 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤولون في الأمم المتحدة، الاثنين، إلى التحقيق في أعمال عنف استهدفت نساء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبين أيضا بحماية الأطفال في هذا النزاع.

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