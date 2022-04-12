2022/04/12 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.5% الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2019، كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.2% وهو أعلى مستوى له في 41 شهرًا، وأرجع خبراء أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتداعيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار السلع العالمية ترفع التضخم في مصر لأعلى مستوى في 41 شهرًا.. وخبراء يتوقعون استمرار الصعود) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار السلع العالمية ترفع التضخم في مصر لأعلى مستوى في 41 شهرًا.. وخبراء يتوقعون استمرار الصعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).