النزاهة: صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق

2022/04/12 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق، مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة إقدامه على مُخالفة واجباته الوظيفيَّة.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق"، مبيناً أنَّ "المُتَّهم أقدم على ارتكاب مُخالفاتٍ في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ".وأضاف البيان أن "أمر القبض الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على منح فرصة استثماريَّـة حصريَّـة لأكثر من مُستثمرٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى عدم اتخاذ أيِّ إجراءٍ بخصوص تلكؤ المُستثمر بالتزاماته التعاقديَّـة". وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من نيسان الجاري عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلس نوَّاب عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها،عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق.

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