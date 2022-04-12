تقارير: برشلونة يتوصل لاتفاق لضم ليفاندوفسكي



تقارير: برشلونة يتوصل لاتفاق لضم ليفاندوفسكي
2022/04/12 | 09:07 - المصدر: المورد نيوز
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