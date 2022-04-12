“منحرفون وفرقٌ ضالّة”.. النائب احمد الاسدي يدعو لصولة ضد المعتدين على المقدسات

2022/04/12 | 09:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس تجمع السند الوطني النائب احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، لصولة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المعتدين على المقدسات ومن ينشرون العقائد الباطلة والافكار الضالة.وقال الأسدي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، إنه “من جديد يتطاول المنحرفون واصحاب الدعوات الضالة على مقدسات الامة ورموز وحدتها فهم مكلفون ظاهراً وباطنا بنشر العقائد الباطلة […]

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النائب احمد الاسدي يدعو لصولة ضد المعتدين على المقدسات أولاً على ايرث نيوز.

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