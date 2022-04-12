2022/04/12 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر في جيش كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” التي تعمل بالطاقة النووية تبحر في المياه الدولية بالبحر الشرقي (بحر اليابان).وأكد المعهد البحري الأمريكي (USNI) أن حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”، التي تحمل حوالي 80 طائرة، تبحر في بحر اليابان، وهي المرة الأولى لإبحار حاملة […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى من 4 سنوات..



حاملة طائرات نووية أمريكية في بحر اليابان أولاً على ايرث نيوز.

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