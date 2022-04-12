النفط بطلاً للسلوي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي

2022/04/12 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… توج فريق النفط بالدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للمرة الخامسة على التوالي.وتغلب النفط على الشرطة بنتيجة 89 نقطة مقابل 77 في الدور النهائي.وأقيمت المواجهة على قاعة الشعب في العاصمة بغداد.ويعد هذا اللقب هو الخامس توالياً والسادس في تأريخ نادي النفط، ليصبح في المركز الثاني للفرق الاكثر تتويجاً باللقب بعد الكرخ.[…]

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