بدأت الغرق وسائقها داخلها.. كاميرا ترصد لحظة سقوط سيارة في الماء

2022/04/12 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية تكساس الأمريكية، أظهر مقطع فيديو نُشر حديثًا لحظة سقوط سيارة في مياه قناة هيوستن للسفن، بعدما اتجه سائقها نحو منحدر "لينشبورغ فيري"، ويبدو أن السائق كان محظوظًا، إذ تصادف الحادث مع وجود رجل يدعى، كودي مور في المكان، والذي لم يتردد بالقفز إلى المياه من أجل إنقاذ الرجل الذي كان محاصرًا داخل السيارة.

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