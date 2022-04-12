النجار يكشف عن منهاج المنتخب الوطني للسلة

2022/04/12 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار كشف مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة محمد النجار عن مناهجه التدريبي الخاص بتصفيات كأس آسيا 2025 التي وضعت العراق وفلسطين في مجموعة واحدة بعد انسحاب منتخبي أوزبكستان وبنغلادش من التصفيات.وقال النجار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء: إن "الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بعد أن كلف بهذه المهمة اجتمع مع الاتحاد وحدد المنهاج الخاص للمرحلة المقبلة ،مشيراً الى أنه سيتم استدعاء من 16 الى 18 لاعباً سيكونون خليطاً بين الخبرة والشباب ". وأضاف النجار أنه "سيكون هناك معسكر خارجي بعد التحاق المحترف الـمريكي "دي ماريو" وقبل الذهاب الى البطولة ستكون هنالك مباريات ودية استعداداً للتصفيات وسوف يتم صناعة منتخب جديد يجمع المواصفات كافة ". وسمى الاتحاد العراقي لكرة السلة يوم السبت الكادر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي والذي يتألف كل من محمد النجار مدرباً وعقيل جاسم مساعداً له ".

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