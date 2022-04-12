جريمة مروعة.. أب يقتل أبنه في ذي قار (تفاصيل)

2022/04/12 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ذي قارافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بحصول جريمة مروعة لشاب قتل على يد ابيه في ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً قُتل على يد ابيه بضربه على رأسه ادى لتهشيمه في ذي قار".

واضاف أن "الحادث حصل في مدينة الناصرية نتيجة خلافات سابقه بين الاب وابنه"، لافتاً الى انه "تم اعتقال الاب ونقل الجث الى الطب العدلي".

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