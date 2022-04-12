بعد مضي قرابة الـ6 أشهر على إجراء الانتخابات هل ستعاد؟.. حديث جديد عن حل البرلمان العراقي - عاجل

2022/04/12 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن وجود تفاهم كبير مع الاطار التنسيقي بشأن مضي العملية السياسية الى الامان وبقاء الثلث الضامن.

وقال القيادي في الاتحاد احمد الهركي في تصريح لـ(بغداد اليوم )، إن "الانسداد السياسي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد إلا أنه في حال تمسك كل طرف بموقفه سنصل إلى حالة انسداد غير قابلة للحل وهذا الأمر اعتقد انه لايرضي احدا".

وأوضح أنه "بعد انتهاء شهر رمضان المبارك سنكون قد اكملنا 6 أشهر من بعد انتخابات تشرين و ان المواطن لن يتحمل 7 أشهر أو 8 بدون حكومة ولربما سيتم حل البرلمان تحت الضغط الشعبي ومن لا يرغب بحل البرلمان سيضطر تحت هذا الضغط أن يوافق على الحل".

ولفت إلى أنهم "كاتحاد وطني لديهم تفاهمات مع الإطار التنسيقي وهم كجزء من المشهد السياسي يبحثون عن حلول واقعية للخروج بالمشهد السياسي إلى بر الأمان وعليه فأن طاولة الحوار باقية امام الجميع لغرض الوصول الى تفاهمات ترضي الكتل السياسية".

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