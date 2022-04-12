بغداد تستيقظ على أجواء مغبرة خانقة تعدم الرؤية.. صورة

2022/04/12 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، صورة لعاصفة ترابية ضربت العاصمة بغداد، مما جعلت الرؤية شبه منعدمة.

وتبيّن الصورة، أجواء بغداد وهي مختنقة بالتراب القوي، لتكون الرؤية شبه منعدمة للمسافات التي تتجاوز أكثر من 200 متر، بسبب قوة العاصفة الترابية.

وفي الأيام الأخيرة، كثرت العواصف الترابية التي تضرب بغداد وبقية المحافظات الأخرى، مع قلة التشجير في الشوارع الرئيسة وأطراف المناطق.

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