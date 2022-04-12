ارتفاع اسعار الذهب مع صعود الدولار والسندات الامريكية

2022/04/12 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا مع صعود الدولار والسندات الامريكية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للآخرين من حاملي العملات.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3 ٪ عند 1958.61 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر يوم الاثنين، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 […]

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