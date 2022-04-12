الرافدين يقرر شمول فئة جديدة بالسلف

2022/04/12 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، شمول المتقاعد المستفيد بسلفة الـ25 مليوناً .

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه "تقرر شمول كل من لديه هوية تقاعدية بضوابط منح السلف التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً شرط أن تكون رواتبهم موطنة لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية"

وأضاف أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات" .

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