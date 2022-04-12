قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل 3 فلسطينيين

2022/04/12 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين، فجر اليوم، إثر اقتحام القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.وأفادت وسائل اعلام، بأن القوات المحتلة اعتقلت 3 فلسطينيين قبل انسحابها من جنين.وشنت القوات الصهيونية، حملة دهم وتفتيش واعتقالات طالت 13 مواطنا من الضفة الغربية.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القوات المحتلة ووحدات الخاصة […]

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