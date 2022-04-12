ما يشبه القص ( 3 ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/04/12 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي تتكسر الأقلام احتجاجاً كلما كتب شيئاً على الورق ، ويتطاير حبر المسودات .



وكلما حاول ان يدون بعض ما عنّ بخاطره من افكار على صفحته الرسمية في الفيسبوك ، او في سواها من مواقع التواصل الاجتماعي : تعصف الرياح ، وتنفض الأشجار اوراقها ، وتغادر الأنهار مجاريها ، وتهتز اركان البلاد الاربع : عائدة الى الوراء ، الى ما قبل العصور الحجرية ، الى أزمنة الصيد وجمع الغذاء بكراً من الطبيعة …منذ ولادته جر ا ......





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