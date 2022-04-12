باكستاني يعيش مغامرة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة على أعلى قمة جبلية بالإمارات

2022/04/12 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات مغامرة جديدة، تعرف باسم "جيس سليدر"، وهي عبارة عن زلاجة تسير على مسار فولاذي بسرعة 40 كيلومترًا بالساعة..شاهد مغامرة المصور الباكستاني، سيد علي أصغار، الجريئة.

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