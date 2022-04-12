وصول 5 جثامين جديدة لمواطنين عراقيين كرد غرقت مراكبهم باليونان - عاجل

2022/04/12 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا اليوم - كردستان

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، وصول خمسة جثامين جديدة لمواطنين كرد غرقت مراكبهم في بحر ايجة في اليونان نهاية العام الماضي.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بهدف البحث عن مصير المفقودين بعد غرق ثلاثة قوارب في بحر إيجه باليونان، وعقب اعادة تسعة جثامين في شهر شباط وأيضاً الصبي ريوار (11) عاماً في شهر آذار الماضي، من المقرر إعادة جثامين عدد من الضحايا الاخرين اليوم وهم ضحايا نفس الحادثة".

وأضافت الدائرة أنه "بتوصية من رئيس الحكومة تقرر اعادة جثامين خمسة من الضحايا بعد التعرف عليهم وإكمال الاجراءات القانونية واجراء فحص الحمض النووي للضحايا".

وبينت الدائرة أنه "تم سابقاً التنسيق مع القنصل العام اليوناني في اقليم كردستان ومع السفارة العراقية في اليونان لمعرفة مصير الضحايا".

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