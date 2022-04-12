بدون جمهور.. اقامة مباراة كربلاء والناصرية على ملعب الادارة المحلية في المحافظة

2022/04/12 | 10:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال تواصلَ مع محافظ كربلاء وقائدِ العمليات المُشتركة.

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