انخفاض طفيف في أسعار خام البصرة الثقيل

2022/04/12 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتنصاد نيوز- بغداد

انخفض سعر خام البصرة الثقيل بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، لتلاحق باقي خامات منظمة أوبك.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 0.15 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.15% ليصل الى 95.05 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت ايضا جميع اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 105.37 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 0.21 دولارا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 99.36 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 0.37 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 100.47 دولار بانخفاض بلغ 2.25 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 97.69 دولارا بانخفاض بلغ 1.90 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 99.24 دولارا بانخفاض بلغ 1.91 دولار".

وكانت اسعار النفط قد انخفضت بنحو 4٪ يوم امس الاثنين، بعد إعلان الدول المستهلكة عن تحرير ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ لتعويض الإمدادات المفقودة من روسيا، قبل ان ترتفع الاسعار مرة اخرى اليوم بعد ان تبين انه ما زالت هناك شحة للمعروض مع الطلب المتزايد من قبل الدولة المستهلكة.

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