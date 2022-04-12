2022/04/12 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، بعد قيامه بطعن شرطي في مدينة عسقلان الساحلية، وفق ما أفادت قوات الأمن الإسرائيلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل.. مقتل فلسطيني طعن شرطيا في عسقلان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل.. مقتل فلسطيني طعن شرطيا في عسقلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).