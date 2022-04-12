وزير التربية: الدور الثالث انتهى دون رجعة

2022/04/12 | 10:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير التربية علي الدليمي، الثلاثاء، عن موعد اجراء امتحانات السادس اعدادي للعام الدراسي الحالي، فيما أكد الدور الثاث الغي دون رجعة.وقال الدليمي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التصنيف العالمي للعراق والمؤشرات التعليمية تضرر كثيرا بسبب الدور الثالث والثاني بسبب اعتماد اكثر من 50 % من الطلبة على الادوار المكملة بدلا من الدور […]

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