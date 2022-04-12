2022/04/12 | 10:36 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف وزير التربية علي الدليمي، الثلاثاء، عن موعد اجراء امتحانات السادس اعدادي للعام الدراسي الحالي، فيما أكد الدور الثاث الغي دون رجعة.
وقال الدليمي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التصنيف العالمي للعراق والمؤشرات التعليمية تضرر كثيرا بسبب الدور الثالث والثاني بسبب اعتماد اكثر من 50 % من الطلبة على الادوار المكملة بدلا من الدور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية: الدور الثالث انتهى دون رجعة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف وزير التربية علي الدليمي، الثلاثاء، عن موعد اجراء امتحانات السادس اعدادي للعام الدراسي الحالي، فيما أكد الدور الثاث الغي دون رجعة.
وقال الدليمي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التصنيف العالمي للعراق والمؤشرات التعليمية تضرر كثيرا بسبب الدور الثالث والثاني بسبب اعتماد اكثر من 50 % من الطلبة على الادوار المكملة بدلا من الدور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية: الدور الثالث انتهى دون رجعة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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