وزير التربية: الدور الثالث انتهى دون رجعة



وزير التربية: الدور الثالث انتهى دون رجعة
2022/04/12 | 10:36 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

كشف وزير التربية علي الدليمي، الثلاثاء، عن موعد اجراء امتحانات السادس اعدادي للعام الدراسي الحالي، فيما أكد الدور الثاث الغي دون رجعة.

وقال الدليمي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التصنيف العالمي للعراق والمؤشرات التعليمية تضرر كثيرا بسبب الدور الثالث والثاني بسبب اعتماد اكثر من 50 % من الطلبة على الادوار المكملة بدلا من الدور […]

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