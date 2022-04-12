شاهد..مبنى مستقبلي في دولة الإمارات صممته الراحلة زها حديد يستخدم بطاريات تسلا لتحقيق

2022/04/12 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُمم المقر الجديد لشركة "BEEAH Group" ، التي تقع بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل زها حديد وباتريك شوماخر لتحقيق "صفر انبعاثات".تبلغ مساحة المبنى 97 ألف قدم مربع تقريبًا، ويتكون من عدة "كثبان" تعمل على تحسين الظروف المناخية المحلية ويتم تشغيله بواسطة مزرعة شمسية مرتبطة ببطاريات تسلا التي تساعد في تلبية طلب المبنى للطاقة

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