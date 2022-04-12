تقاعد صلاح الدين تتوعد الموظفين المخالفين بعقوبات رادعة وتوجه رسالة لمراجعيها

2022/04/12 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

توعدت مديرية التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، الموظفين المخالفين بعقوبات رادعة، فيما وجهت رسالة الى المراجعين.

وقال مدير تقاعد المحافظة أوس حميد رجب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسب إنجازات كبيرة تحققت خلال الفترة الحالية منذ بداية شهر آذار 2022 وحتى منتصف شهر نيسان من هذا العام"، مبيناً أن "ذلك تم بإشراف وتوجيه رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد محمود هادي".

وأضاف أن "هناك سيطرة خاصة وثابتة في هيئة التقاعد العامة كون المعاملات تنجز إلكترونياً ،ولا يوجد أي تأخير في العمل في جميع الأقسام"، مشيراً الى أن "هوية التقاعد وبطاقة الماستر تصرف في نفس الساعة من تأريخ حضور المتقاعد ،وهذا مثبت في مركز البطاقة الذكية".

وتابع أن "نسبة إنجاز معاملات التقاعد وصلت الى 100% وخاصة معاملات شهداء وجرحى ضحايا الإرهاب"، لافتاً الى أنه "بإمكان المتقاعدين أو أسر الشهداء الحضور الى مقر الدائرة أو الملاحظيات الموجودة في أقضية محافظة صلاح الدين لغرض البلاغ عن أي مساومة أو تأخير من قبل الموظفين ،وسوف تتم محاسبة المقصر بعقوبات شديدة ورادعة".

ودعا رجب "المتقاعدين الى عدم التعامل مع المعقبين اطلاقاً كون هذه الحالة تنشر آفة الفساد التي يعاني منها المجتمع".

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