2022/04/12 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن استنفار حكومي لتسهيل دخول المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تواصل تنسيق الجهد الحكومي لمواكبة آخر الإجراءات المتخذة بشأن رفد الأسواق المحلية بالمواد الغذائية والزراعية اللازمة، بما يلبي حاجات المواطنين من المواد الأساسية، ومعالجة الخزين الاستراتيجي لمواجهة غلاء الأسعار، بتنسيق وتعاون مشترك، بين وزارات (الزراعة، والتجارة، والداخلية، وهيئة المنافذ الحدودية، والهيئة العامة للكمارك)".واضافت: "يأتي ذلك، استناداً إلى ما جاء بقرارات مجلس الوزراء (70، و72، و80 لسنة 2022) التي تضمنت حزمة من المقررات التي تدعم المواطن العراقي وتلبي حاجته من المواد الأساسية".واشارت الى ان "هيئة المنافذ الحدودية، تواصل العمل على مدار الساعة؛ لتأمين دخول المواد الزراعية والغذائية عبر منافذ (الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في محافظة ميسان، وطريبيل في محافظة الأنبار، وزرباطية في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في محافظة ديالى)، بتنسيق مشترك مع الهيئة العامة للكمارك، إذ أسهم هذا التنسيق، بدخول المواد الزراعية كافة".

وفي ما يخص إجراءات تسهيل منح إجازات الاستيراد للتجار والمستوردين، اوضحت ان "وزارتي الزراعة والتجارة، تواصلان تسهيل عملية منح الإجازات، فضلاً عن مباشرة وزارة التجارة باستلام محصول الحنطة من المزارعين للموسم الزراعي الحالي".وبشأن متابعة حالات احتكار المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، لفتت الى ان "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، تواصل جولاتها التفتيشية الدورية في عموم المحافظات؛ للحد من حالات الابتزاز التي يقترفها بعض ضعاف النفوس من خلال استغلال الأزمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة غلاء الأسعار.. استنفار حكومي لتسهيل دخول المواد الغذائية إلى العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة غلاء الأسعار.. استنفار حكومي لتسهيل دخول المواد الغذائية إلى العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).