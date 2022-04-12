2022/04/12 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الهيئة العامة الكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط 24 شاحنة دخلت بصورة غير شرعية إلى العراق

وذكر اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالتوجيهات والاشراف المتواصل للمدير العام شاكر الزبيدي والجهود الاستثنائية التي تبذلها اقسام التحري ومكافحة التهريب التابعة لمديريات المناطق الكمركية اسفرت على ضبط مئات الشاحنات التي تحمل مواد داخلة بصورة غير شرعية عبر المنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "هذه الجهود ساهمت بأستحصال فروقات الرسم الكمركي التي يتم التهرب من دفعها بطرق ملتوية بعيدا عن قبضة الكمارك فضلا عن ضبط عمليات التهريب للمواد الممنوعة من الأستيراد".

فيما اشار الى ان "اخر عمليات الضبط نفذها قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الوسطى اسفرت عن ضبط (19) شاحنة محملة بمواد مختلفة (أجهزة كهربائية، مواد انشائية، مواد غذائية، اطارات، ومواد متنوعة اخرى)".

وأوضح أنه "من جانب اخر قام قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية بضبط (5) شاحنات تحمل مواد مخالفة (كيبلات كهربائية، انابيب حديد، مواد غذائية) كما قامت مديرية كمرك المنطقة الشمالية بأتلاف ارسالية اراكيل الكترونية مخالفة لضوابط الأستيراد".

وبين، انها "اتخذت كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

واكد، انها "عازمة على تضييق الخناق على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائي والمالي للبلد من خلال تأدية الواجبات المناطة لها بكل حرص وأمانة وستجعل المخالفين والمتهربين في زاوية لا يحسدون عليها".

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