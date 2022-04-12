برشلونة يرصد خليفة لألبا من البوندسليغا

2022/04/12 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيستهدف نادي برشلونة صفقة دفاعية من الدوري الألماني، بحسب تقارير صحفية تؤكد سعيه لجلب بديل للظهير الإسباني جوردي ألبا.ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن البارسا مهتم بالتعاقد مع بورنا سوسا، ظهير شتوتجارت، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجذب صاحب الـ24 عاما أنظار كشافي برشلونة خلال مباراة شتوتجارت الماضية ضد بوروسيا دورتموند، والتي انتهت بفوز الأخير (2-0).

ووصل وفد من البارسا إلى الأراضي الألمانية الأسبوع الماضي، لمراقبة الظهير الكرواتي عن قُرب، نظرا لكونه أحد المرشحين بقوة لخلافة ألبا، البالغ من العمر 33 عاما.

ولن يجد برشلونة صعوبة في التعاقد مع اللاعب، لا سيما وأن عقده مع شتوتجارت يتضمن شرطا جزائيا قيمته 25 مليون يورو فقط.

ودخل سوسا دائرة اهتمامات النادي الكتالوني بعد فشل الأخير في الاتفاق مع خوسيه جايا، ظهير فالنسيا، الذي رفض الانتقال للبلوجرانا، بالإضافة لاستبعاد ألفونسو بيدرازا، لاعب فياريال، من قائمة الخيارات.

جدير بالذكر أن المدافع الكرواتي يعد اللاعب الأكثر صناعة للأهداف ضمن صفوف شتوتجارت هذا الموسم، بواقع 7 تمريرات حاسمة، بالإضافة لتفوقه في الصراعات الثنائية بنسبة 58%.

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